Ziraat Bankası’nın hatası yarım asırlık çifti boşuyordu! Yaşlı çift mahkeme kapısından böyle döndü

Kaynak: İHA
Ziraat Bankası’nın hatası yarım asırlık çifti boşuyordu! Yaşlı çift mahkeme kapısından böyle döndü
Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan yaşlı çift, bir bankanın yaptığı hata nedeniyle boşanmaktan son anda vazgeçti.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 77 yaşındaki F.B. ile 75 yaşındaki Z.B. çifti, Ziraat Bankası’nın ilginç bir hatası nedeniyle az kalsın boşanıyordu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan 77 yaşındaki F.B. isimli kişi, bir işi dolayısıyla il dışında çıktı ve yaklaşık bir hafta sonra 10 Mart Pazar günü evine döndü. Eve dönen eşinin kartından para çekmek için bankamatiğe giden Z.B. isimli kadın ise 24 saattir yanında olmasına rağmen eşinin hesabından o gece alışveriş yapılıp para çekme ve yatırma işlemleri görünce aldatıldığından şüphelendi. Z.B., aile meclisini toplayarak boşanma kararını açıkladı.

HAFTA SONU İŞLEMLERİ PAZARTESİ YAPILMIŞ GÜNÜ GÖRÜLDÜ

Bunun üzerine şaşkına dönen yaşlı adam, 77 yaşından sonra böyle bir durum ile itham edilmenin çok kötü olduğunu ifade ederek, hesaplarının evlatları tarafından incelenmesini istedi. Çocukları tarafından dijital bankacılık sistemine girilerek yapılan incelemede bankamatikten alınan hesap ekstresinde hafta sonu işlemlerinin tamamının pazartesi günü yapılmış gibi işlendiği görüldü.

Yaşlı kadının ikna olmaması üzerine yaşlı çiftin çocukları, canlı olarak banka yetkilisini aradı ve durumu anlattı.

YARIM ASIRLIK YUVA YIKILMAKTAN KURTULDU

Hatasını kabul eden Ziraat Bankası yetkililerinin, şubeye gelmeleri halinde evin hanımına detaylı izahat yapabileceklerini belirtmesi üzerine yarım asırlık yuva yıkılmaktan kurtarıldı.

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