Ziraat mühendislerinden çağrı: Tarım sektörü üretim kriziyle karşı karşıya

Üretim yapılamamasının ülke genelinde ekonomik istikrar açısından büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Özmenay, çiftçinin somut destek talep ettiğini aktardı.

Çiftçilerin yeterli destek alamadığı için öfkeli olduğunu da söyleyen Özmenay, bu durumun tarım sektörünün çökmesine yol açabileceğine dikkat çekerek, çiftçilere yapılacak mazot ve gübre desteğinin acilen artırılması gerektiğini ve desteklerin kesintisiz bir şekilde verilmesi için iktidarın daha etkili bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

SOMUT ADIMLAR ATILMALI

Tarım politikalarının tamamen gözden geçirilmesi ve çiftçilerin ekim yapma isteğini teşvik edecek somut adımların atılması için çağrıda bulunan Özmenay, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

-Hükümet veya yerel yönetimler, çiftçilere düşük faizli kredi programları sunabilir. Bu krediler, çiftçilerin tohum, gübre ve diğer üretim maliyetlerini karşılamalarına yardımcı olabilir.

-Çiftçilere modern tarım yöntemleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, su yönetimi ve toprak verimliliği gibi konularda eğitim ve danışmanlık sağlamak, verimliliği artırabilir.

-Çiftçilere ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmaları için yardımcı olmak, gelirlerini artırabilir. Bu; pazar yerleri, dağıtım ağları ve lojistik desteği içerebilir.

-Fiyat dalgalanmalarının çiftçilere zarar vermesini önlemek için fiyat stabilizasyon mekanizmaları kurulabilir. Minimum fiyat garantileri veya ürün stoklama programları bu yönde atılacak adımlardır.

-Çiftçilere modern tarım ekipmanları ve teknolojileri sunmak, üretim verimliliğini artırabilir. Bu, traktörler, sulama sistemleri veya dijital tarım teknolojilerini içerebilir.

-İklim değişikliği etkilerini azaltmak ve çiftçileri bu değişikliklere uyum sağlamaları için desteklemek önemlidir. Su yönetimi, çeşitlendirme ve kuraklık dayanıklılığı gibi önlemler bu kategoriye girer.

-Çiftçilere belirli ürünlerin üretimine yönelik subvansiyonlar veya teşvikler sunmak, çiftçilerin belirli ürünlerin yetiştirilmesini teşvik edebilir.

-Çiftçilere ürünlerini pazarlamada ve markalaştırmada yardımcı olmak, daha yüksek fiyatlar ve daha fazla talep elde etmelerine yardımcı olabilir.

-Çiftçilerin güçlerini birleştirmelerini teşvik etmek için kooperatifler veya birlikler kurmak, müşterek alım-satım ve pazarlama imkanları sağlayabilir.

-Tarım sektöründe yapılan araştırmalar ve geliştirmeler, çiftçilere daha iyi tohumlar, hastalıklara dayanıklı bitkiler ve verimli tarım yöntemleri sunabilir.