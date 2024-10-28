Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor! İşte oynanacak karşılaşmalar...

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Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor! İşte oynanacak karşılaşmalar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunun karşılaşmaları yarın oynanacak 8 maçla start alacak.

Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Kupada yarınki müsabakaların programı şöyle:

13.00 Bursa Nilüfer-MKE Ankaragücü (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Alanya 1221-Adıyaman FK (Alanya Milli Egemenlik)

13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor (İzmir Atatürk)

15.00 Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Olimpiyat)

17.30 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor (Elazığ Atatürk)

20.30 Adanaspor-Çorluspor 1947 (Yeni Adana)

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