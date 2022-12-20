Fenerbahçe'den 3 gollü galibiyet

Fenerbahçe, Kadıköy'de İstanbulspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etti. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.
Maçın golleri 31.dakikada Joshua King ve 34.dakika ile 54.dakikada Michy Batshuayi'den geldi.
İstanbulspor son dakikalarda farkı 2'ye indirdi. 90+3'te J.Topalli İstanbulspor'un tek golünü kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı. İstanbulspor ise kupaya veda etti.
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