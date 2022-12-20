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Fenerbahçe'den 3 gollü galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur mücadelesinde Fenerbahçe ile İstanbulspor karşılaştı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 22:56
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Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u yenen Fenerbahçe bir üst tura yükseldi

Fenerbahçe'den 3 gollü galibiyet
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Fenerbahçe, Kadıköy'de İstanbulspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etti. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

Maçın golleri 31.dakikada Joshua King ve 34.dakika ile 54.dakikada Michy Batshuayi'den geldi.

İstanbulspor son dakikalarda farkı 2'ye indirdi. 90+3'te J.Topalli İstanbulspor'un tek golünü kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı. İstanbulspor ise kupaya veda etti.

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