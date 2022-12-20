Fenerbahçe'den 3 gollü galibiyet

Fenerbahçe, Kadıköy'de İstanbulspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etti. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

Maçın golleri 31.dakikada Joshua King ve 34.dakika ile 54.dakikada Michy Batshuayi'den geldi.

İstanbulspor son dakikalarda farkı 2'ye indirdi. 90+3'te J.Topalli İstanbulspor'un tek golünü kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı. İstanbulspor ise kupaya veda etti.