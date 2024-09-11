Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda bugün 12 maç oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK: 1-2
Dersimspor-Adıyaman FK: 0-7
Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor: 2-0
Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor: 4-1
Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK: 2-0
Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor: 3-1
Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK: 1-0
Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor: 6-5
Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor: 3-0
Zonguldak Kömürspor-Bartınspor: 2-0
Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-0