Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turuna 12 müsabakayla devam edildi. Tur atlayan takımlar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda bugün 12 maç oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK: 1-2

Dersimspor-Adıyaman FK: 0-7

Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor: 2-0

Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor: 4-1

Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK: 2-0

Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor: 3-1

Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK: 1-0

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor: 6-5

Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor: 3-0

Zonguldak Kömürspor-Bartınspor: 2-0

Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-0

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