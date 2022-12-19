Ziraat Türkiye Kupası'nda yarınki maçların hakemleri belli oldu

Yarın yapılacak 6 maçın programı ve hakemleri şöyle:
13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Palabıyık
13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: Suat Arslanboğa
15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor: Turgut Doman
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan
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