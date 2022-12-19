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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarınki maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda yarın yapılacak maçların hakemleri açıklandı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 19:16
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarınki maçların hakemleri belli oldu
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Yarın yapılacak 6 maçın programı ve hakemleri şöyle:

13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Palabıyık

13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: Suat Arslanboğa

15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor: Turgut Doman

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan

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