Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı nedir?

Zırva tevil götürmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişinin bir durum karşısındaki yaptığı şeylerin anlamı veya mantığı olmadığı bir durumu ifade eder.

Bu atasözüyle, bazı şeylerin o kadar temelsiz ve anlamsız olduğu vurgulanır ki, bunların üzerinde fazla düşünmek veya açıklama getirmek gereksizdir. Bu tür durumlar, doğası gereği anlam taşımadığından, onları anlamlandırmak veya yorumlamak boşa bir çaba olabilir.

ZIRVA TEVİL GÖTÜRMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Toplantıda o kadar çok zaman boşa harcandı ki, bu konuların çoğu zırva tevil götürmez, herkesi boş yere oyaladı ve müdürü çok kızdırdı."