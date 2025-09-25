Zirve öncesi Tom Barrack'tan skandal açıklama: Trump Erdoğan'a meşruiyet verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, bugün Washington'daki Oval Ofis'te Türkiye saati ile 18.00'de bir görüşme gerçekleştirecek.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, zirve öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.

KRİZLERDE "MEŞRUİYET"E VURGU YAPTI

ABD'li yetkili Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyen S-400, F-35 ve F-16 gibi başlıkların yaşanan "meşruiyet sorunu" nedeni krize dönüştüğüne işaret etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'li yetkili Türkiye ve ABD Kongresi arasındaki sorunlara dair bir soruyu yanıtlarken S-400, F-35 ve F-16'lar gibi başlıkları hatırlatarak "10 yıldır aynı meselelerle uğraşıyoruz" dedi. Barrack'ın açıklamaları, Beyaz Saray'da yapılacak Erdoğan-Trump zirvesinden bir gün önce geldi.

"CÜRETKAR BİR ADIM ATALIM"

Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında tartışmalı başlıkları aşmak için yeni bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirterek "Başkanımız 'Bundan bıktım, ilişkiler düzeyinde cüretkar bir adım atalım ve ihtiyacı olanı verelim' dedi" ifadelerini kullandı.

Barrack, "'Tamam sayın başkan, neye ihtiyacı var?' diye sorduğumda 'meşruiyet' dedi. Çok akıllı biri. Mesele sınırlar, S-400 ya da F-16'lar değil. Mesele meşruiyet" ifadelerini kullandı.

Barrack, Türkiye'nin ABD'nin "en sıkı NATO müttefiki" olduğunu vurguladı ve buna rağmen Ankara'nın Avrupa Birliği'ne (AB) alınmadığına dikkat çekti.

ABD'nin Ankara büyükelçisi, ilişkilerin seyri hakkında şu yorumu yaptı:

"(Erdoğan) 71 yaşına geldi. (Türkiye) bir demokrasi ama otoriter gibi. Başkan Trump dahice bir şekilde 'çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim' dedi. Şu an bu oluyor. Bence bunun sonucunda büyük değişiklikler göreceksiniz."

Erdoğan ve Trump bir araya geliyor! ABD'de kritik zirve