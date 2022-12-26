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Ziyaretçilerin sigaraya alıştırdığı maymun gizli bir yere nakledilerek insanlarla teması kesildi

Sigaraya alıştırılan maymunun görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Maymunun başka bir yere nakledilip insanlarla temasının kesildiği ortaya çıktı. Gerçekten zalimsin insanoğlu.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 20:08
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Ziyaretçiler tarafından sigaraya alıştırılan maymunun gizli ve insansız bir yere nakledildiği ortaya çıktı

Ziyaretçilerin sigaraya alıştırdığı maymun gizli bir yere nakledilerek insanlarla teması kesildi
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir hayvanat bahçesinde, kafeste bulunan maymuna tarafından sigara uzatıldı. Gelen teklifi geri çevirmeyen maymun, ziyaretçiler tarafından uzatılan sigarayı içmeye başladı.

GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEM OLDU

Ziyaretçiler tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı.

Ensonhaber'in aktardığına göre, çekilen görüntülerin yıllar öncesine ait olduğu ortaya çıktı. Görüntüler, yeniden sosyal medyada dolaşıma sokulunca gündemde yerini aldı.

Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler tarafından maymunun, sigaraya alıştırılması sonrasında farklı bir yere nakledildiği öğrenildi.

MAYMUNUN İNSANLARLA TEMASI TAMAMEN KESİLDİ

Maymunun, ziyaretçilere açık alanda olmayıp insan temasının da kesildiği öğrenildi.

Ayrıca maymunun hayvanat bahçesinde alıştığı sigara alışkanlığı ve isteğinin de belli rehabilitasyon çalışmaları sonucu ortadan kaldırıldığı bildirildi.

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