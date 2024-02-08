Ziyech için transfer açıklaması. Araplar resmen duyurdu

Galatasaray’dan ayrılmak istediği bilinen Faslı yıldız Hakim Ziyech için Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’dan resmi bir açıklama geldi.
PARALARI YETMEDİ
Ziyech’i transfer etmek isteselerde paralarının yetmediğini söyleyen Al-Shabab Başkan Yardımcısı Mohammed Al-Nasser, "Bütçemizi geçtiğimiz yaz transfer döneminde harcadık Bu yüzden Hakim Ziyech transferini gerçekleştiremedik" ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılılarla 14 maça çıkan Ziyech 4 gol 2 asist kaydetti.
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