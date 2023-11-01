Ziyech'in sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, yaz transfer döneminde Chelsea’den kiralık olarak kadroya katılan Hakim Ziyech’in sözleşmesindeki önemli bir madde ortaya çıktı.

1.5 MİLYON EURO PRİM

Cimbom'un satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı ve bu sezon 3 milyon 587 bin 500 Euro garanti ücret alacak olan Ziyech'in, diz sakatlığı yaşamazsa ve belirli maç sayısına ulaşırsa kontratı uzatılacak, 1.5 milyon Euro da prim kazanacak.

MERTENS'İN YERİNE ZİYECH

Rizespor’a karşı oynanan maçta Mertens’in performansından memnun kalmayan Okan Buruk’un sakatlığını atlatan Hakim Ziyech'i artık as kadroda sahaya süreceği de gelen haberler arasında.