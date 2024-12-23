Ziynet eşyası ve otomobil çalan suç makineleri yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Tuzla'da 21 Aralık Cumartesi günü mağdur S.B.'ye ait otomobilin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin otomobili çalarken güvenlik kamera görüntülerine yakalandıkları belirlendi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin 22 Aralık Pazar günü Tuzla'da bu kez mağdur M.S.'nin evine girerek yaklaşık 150 bin lira değerinde altın ziynet eşyasını çaldıklarını belirledi.

68 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda kimliklerini tespit ettiği şüpheliler A.K.(29), Y.B.(25) ve K.K.'yi (26) gözaltına aldı. Şüphelilerden K.K.'nin poliste 60 suç kaydı bulunduğu ayrıca işlediği suçlar nedeniyle hakkında 22 yıl 1 ay 62 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Diğer şüpheli Y.B.'nin ise poliste 68 suç kaydı bulunduğu, ayrıca hakkında 14 yıl 2 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. İki şüphelinin cezaevi firarisi olduğu da belirlendi.

Diğer şüpheli A.K.'nin ise poliste 12 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.