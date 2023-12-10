Ziynet Sali'den 2023 yılında dair çarpıcı paylaşım

Sadece sesiyle değil fiziğiyle de dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Kimi zaman gündelik hayatına dair paylaşımlarıyla takipçilerini de mutlu eden Sali, bu defa bitmekte olan 2023 yılına dair bir paylaşımda bulundu.

Çekici bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşan Ziynet Sali, bu karenin yanına bitmekte olan yıla dair değerlendirmede bulunduğu satırlar paylaştı. Sali yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Koskoca bir yılı daha geride bırakmamıza yaklaşık 20 gün kaldı…

Her daim hayallerimin peşinde koşan biri olarak iyiliği, güzelliği, kendimi her zaman geliştirmeyi sevgiyle başarıyla ışıldamayı ve etrafıma da bunu vermeyi sevdim.

Hayat bazen size anlık da olsa kötü hissettirecek sürprizler yapar…

İşte tam da o sırada ayağa kalk… Keskin ve daha da kararlı bi şekilde hayal ettiklerine doğru ilerlemeye devam et. Asıl olan kendi ışığından başka hiçbir ışığın seni parlatamayacağı…

Yüreğine yıldız koy, yüreğine umut koy, yüreğine güneş koy yola devam…"