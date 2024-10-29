Ziynet Sali’den Cumhuriyet Bayramı eleştirisi: Ticari bir iş olmamalı

Ünlü şarkıcı Şevval Sam ile Hadise'ye ödeneceği söylenen 29 Ekim sahne ücreti gündem olmuştu.

İddialara göre; Konak Belediyesi’nden Şevval Sam 5 milyon TL, Hadise'nin ise 6 milyon TL alacağı ileri sürülmüştü.

“CUMHURİYET BAYRAMI’NDA SAHNEYE ÇIKMAK TİCARİ BİR İŞ OLMAMALI”

Sinema oyuncusu Berna Laçin ise, Şevval Sam ile Hadise'ye ödenen 29 Ekim konser ücretlerine tepki göstermişti.

Laçin, “29 Ekim için para isteyen şarkıcıyı da çıkarmayın ey belediyeler. Ayıptır! Bu ülkenin Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı. Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak onurdur. Bu maneviyatı olmayana bir de para veriyorsunuz ya pes!” ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.

Konser ücreti gündem olmuştu! Şevval Sam'dan beklenen açıklama geldi

"ZİYNET SALİ LAÇİN'E HAK VERDİ"

Ziynet Sali ise bu polemiğe dair "Berna Laçin doğru söylüyor. Bir tane Cumhuriyet Bayramımız var. O günü de ticarethaneye çevirmemek lazım. Böyle bir günde para konuşuluyor. Sanatçıların kaşeleri konuşuluyor, maneviyatlar sorgulanıyor. Bizim sektör karman çorman. Beni de düşündürdü" ifadelerini kulandı.

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali Lefkoşa'da dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşti. Sali, bu dönemde Britanya vatandaşlığı aldı.

Kıbrıs'ta lise eğitimini tamamlayan Sali, ardından, üniversite öğrenimi için İstanbul'a yerleşti. İstanbul’da Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Sali, tamamı Türkçe şarkılardan oluşan ilk stüdyo albümü Ba-Ba'yı 2000 yılında, Dost Müzik etiketiyle yayımladı.

Ziynet Sali’nin 2010'da DMC tarafından yayımlanan albüm dışı ilk single'ı "Rüya", Türkiye listelerinde bir numaraya yükseldi ve ilk şarkısı oldu.

"Gelemiyorum Yanına" single'ının ardından tekrar DMC ile çalışmaya başlayan sanatçı 2014'te yayımlanan "Bugün Adım Leyla" single'ı ile konser kayıtlarının yer aldığı Bugün Adım Leyla albümü, ertesi yıl piyasaya sürüldü.