Zonguldak Çaycuma'da yıkık köprü faciaya neden oldu!

Kaynak: İHA
Zonguldak Çaycuma'da yıkık köprü faciaya neden oldu!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Saltukova-Bartın kara yolunda, sel nedeniyle yıkılan köprü, yeni bir kazaya neden oldu.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sisin etkisiyle yolu göremeyen bir otomobil şarampole uçtu.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Saltukova-Bartın kara yolunun selden zarar görüp yıkılan köprüde meydana geldi. Sisin etkisiyle görüş mesafesi düşen ve E.B. (48) idaresindeki 67 TS 503 plakalı otomobil, yıkık köprünün olduğu yerde kontrolü kaybederek şarampole uçtu. Otomobil, yan şekilde durabildi.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Haberler
Lampard, düşme hattındaki takıma CV yolladı
Lampard, düşme hattındaki takıma CV yolladı
Ev hapsiyle serbest bırakılmıştı! Serdar Ortaç’ın intihar açıklaması gündem oldu
Ev hapsiyle serbest bırakılmıştı! Serdar Ortaç’ın intihar açıklaması gündem oldu
Konya Derbent'te yol kenarında çuvalar dolusu silah parçaları bulundu! Cumhuriyet savcısı harekete geçti
Konya Derbent'te yol kenarında çuvalar dolusu silah parçaları bulundu! Cumhuriyet savcısı harekete geçti
AFAD afet bilinci eğitimi verdi
AFAD afet bilinci eğitimi verdi
Asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?