Zonguldak Çaycuma'da yıkık köprü faciaya neden oldu!

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sisin etkisiyle yolu göremeyen bir otomobil şarampole uçtu.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Saltukova-Bartın kara yolunun selden zarar görüp yıkılan köprüde meydana geldi. Sisin etkisiyle görüş mesafesi düşen ve E.B. (48) idaresindeki 67 TS 503 plakalı otomobil, yıkık köprünün olduğu yerde kontrolü kaybederek şarampole uçtu. Otomobil, yan şekilde durabildi.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.