Zonguldak ve Ankara'da suç örgütü operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Zonguldak Valiliği, 2 Ocak Salı günü, "tefecilik yaparak para aklayan" suç örgütüne yönelik Ankara ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara'da 30, Zonguldak'ta 19 olmak üzere toplam 49 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütünün toplam 320 milyon TL tefecilik yaptığı ve "kara para akladığı" belirlendi.

Şüphelilere "suç örgütü kurma", "suç gelirlerini aklama", "tefecilik", "nitelikli yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından işlem yapıldı.

İşlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 18 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.