Zonguldaklı dururken Mısırlı işe girdi. Bir yıl önce vatandaş oldu işi kaptı

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) açtığı 1500 işçi alımı ilanına 26 bin 54 kişi başvurdu. Bugün Yapılan kura çekiminde bir yıl önce Türk vatandaşlığına geçen maden mühendisi Mısırlı Abdelrahman işe girmeye hak kazandı. Kura çekiminin ardından Zonguldaklı vatandaşlar durumu protesto etti.

KAYNAK: ANKA
Zonguldaklı dururken Mısırlı işe girdi. Bir yıl önce vatandaş oldu işi kaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşlanlığı seçimi öncesinde vaad olarak TTK'ya yeni işçi alımı olacağını duyurmuştu. TTK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında işçilerin bin 500'ü Zonguldak, 400'ü Bartın ve 100'ü için de Karabük'te ikamet etme şartı getirildi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunlu tutulmadı. Daha sonra kuraya girmeye hak kazananların listesi yayınlandı.

Zonguldak'ta kuraya girmeye hak kazanan 26 bin 54 kişi arasında, Afganistan vatandaşı Gholam Moradi ve Mısır vatandaşı olup sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Abdelrahman Abdelattey Kafrelshık’de yer aldı. Kuraya girmeye hak kazanan iki yabancı uyruklunun TTK'nın kura çekimine girmeye hak kazanmasına vatandaşlardan tepki yağdı.

VATANDAŞLAR PROTESTO ETTİ

Bugün Site Spor Salonu’nda yapılan kura çekiminin ardından Bir yıl önce Türk vatandaşlığına geçen Abdelrahman Abdelattey işe girme hakkı kazandı. Abdelattey'in isminin kurada çıkmasının ardından Zonguldaklılar durumu protesto etti, salonda dakikalarca yuhalama sesi yükseldi.

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“ZONGULDAKLI DURURKEN, MISIRLI İŞE GİRDİ”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada, “Zaten kuradan başvuruyu yapan genç işsizlerin yüzde 5,75'i çıkacaktı. O 5,75'in önüne de Mısır doğumlu bir vatandaş çıktı. Bu konularda defalarca kez uyarı yaptık. Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlarının, Zonguldaklıların önüne geçmemesi için tedbir alın dedik ama İŞKUR kuraya girebilecekler listesinin birinci sırasındaki Mısır doğumlu kişi kuradan çıktı. Ortada büyük bir haksızlığın oluşmasına neden olundu” dedi.

“KURADAN ÇIKAN KİŞİNİN YERİNİ DOLDURMADIK”

İŞKUR yetkilisi ise kura çekimine 26 bin 54 kişinin katıldığını açıklayarak, “Ufak bir açıklamada bulunmak istiyorum. Başta söylediğim gibi 26 bin 55 katılımcı talebi vardı İŞKUR'a. Bir kişi İŞKUR tarafından usulüne uygun olmadığı için çıkarıldı. 26 bin 54 kişi olması gerekiyor. Fakat şurada göreceğiniz bir rakam var. Toplam katılımcı 26 bin 55. Çıkarılan katılımcının sırasını sıralamaları bozmamak adına boş kutucuk olarak bıraktık. O yüzden orada sanki hala isim varmış gibi programı dahil ettik. Çünkü bu sefer sıralamalar kayacaktı. Aklınız takılmasın diye açıklama gereği duydum” diye konuştu.

AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise kuraya girmeye hak kazananların listesinin yayınlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine geçen günlerde, şu yazılı açıklamayı yapmıştı:

“T.C. kimlik numarası 990……730 olan Gholam Moradi'nin Takhar/Afganistan doğumlu olduğu anlaşılmış olup, Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde kişinin Türk vatandaşı olmadığı; Abdelrahman ABdelattey Kafrelshık/MISIR doğumlu olup Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde kişinin 13 Mayıs 2022 Türk vatandaşlığına geçtiği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Maden Mühendisliği okuduğu ve Eylül ayında Zonguldak ikameti tescil edildiği bilgisi tarafımıza verilmiştir.”

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