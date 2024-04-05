Zonguldak’ta 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2024 yılı içerisinde farklı tarih ve yerlerde yaşanan faili meçhul evden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından çalışmalar yürütüldü.

Kdz. Ereğli ilçesinde meydana gelen 4 hırsızlık, merkez ilçede 2 hırsızlık, Gökçebey ilçesinde 1 hırsızlık ve Çaycuma ilçesinde 1 hırsızlık olayları olmak üzere toplam 8 hırsızlık olayının şüphelisi 7 zanlı tespit edilerek 6 şüpheli yakalandı. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

ÇALDIKLARI EŞYALARI SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDEN SATIYORLARMIŞ

Jandarma dedektifleri, şüpheli şahısların çaldıkları eşyaları sosyal paylaşım sitesinden sattıkları öğrenildi. Evlerden çalınan 1 adet LCD tv, 1 adet elektrikli testere, 1 çim biçme makinası ve 1 adet matkap ile Kdz Ereğli ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayında çalınan 3 adet bilezik bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık olaylarının şüphelisi 6 şahıstan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.