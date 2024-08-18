Zonguldak'ta arabaları yaktılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta arabaları yaktılar

Zonguldak'ta küle dönen otomobilde kundaklama şüphesinde 3 araç hasar gördü.

Arabaları cayır cayır yaktılar

Zonguldak'ta, İncivez Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın girişinde park halinde olan Mercedes marka otomobil, sabaha karşı çıkan yangında tamamen yandı.

Yangın nedeniyle park halindeki iki başka araçta da maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olay yerinde kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 04.30 sularında, Aydoğmuş Sokak'ta bulunan Sahilkent Sitesi'nde meydana geldi. Patlama sesi ve yoğun dumanla uyanan bina sakinleri, yangın merdivenlerini kullanarak binayı tahliye etti. Olay yerine gelen Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı, sağlık ekipleri ise olası dumandan etkilenmelere karşı hazır bulundu.

Yangında, İ.Y.'ye ait 67 ADT 722 plakalı Mercedes marka araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Park halindeki diğer iki araçta ise ciddi maddi hasar oluştu. Apartmanın dış cephesinde de yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürüp soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede delil toplama ve inceleme çalışmalarını sürdürürken, güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, elinde bidon bulunan ve şapka takan bir kişinin yangından kısa süre önce otopark alanına girdiğini tespit etti. Bu durum, kundaklama şüphesini güçlendirirken, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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