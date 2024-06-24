Zonguldak'ta ata tohumuyla ekti. 7 yıldır toprağın üstünü zenginleştiriyor

Yılmaz, bu işe sağlıklı ve lezzetli domatesler üretmek için başladığını belirtiyor ve ata tohumunun insan sağlığına faydalı olduğunu vurguluyor.



Erkan Yılmaz, Demirciler köyünde ikamet ediyor ve 50 yaşında. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda yeraltı işçisi olarak 20 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu. Domates yetiştirmek için Alaplı Ziraat Odası'na ait bir ürün yetiştirme tarlasında sera kiraladı.

Zorlu yeraltı çalışma koşullarında uzun yıllar emek veren Yılmaz, şimdi 600 metrekarelik alanda ata tohumlarından domates yetiştirerek 8 ton ürün elde etmeyi hedefliyor.



Erkan Yılmaz, "Sağlıklı ve lezzetli domatesler yetiştirmek için bu işe başladım. Ata tohumuyla yetiştirilen ürünlerin insan sağlığına büyük faydası olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ata tohumlarıyla farklı ürünler de yetiştirmek istediğini belirten Yılmaz, "Ata tohumundan biber ve patlıcan yetiştirmeyi planlıyorum. Bu ürünlerde pazar sıkıntısı yaşamayacağımı düşünüyorum; zira şimdiden talepler almaya başladım. Bu işe ilk defa giriyorum ve 8 tonun üzerinde ürün bekliyorum." şeklinde konuşuyor.



Yılmaz, ilk hasadın bir ay içinde gerçekleşeceğini ve yıl sonuna kadar ürün almayı sürdüreceklerini söylüyor. "Ata tohumları en az 6 ay boyunca ürün verebiliyor" diyor.