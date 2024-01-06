Zonguldak'ta balıkçıların ağına takılan mayını SAS komandoları imha edecek

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına takılan dev mayın Sualtı Savunma Komandolarınca imha edilecek.

Balıkçıların ağına dün Bozhane mevkisinde takılan mayın, limana getirilip, karaya çıkarılmıştı. Mayınla ilgili olarak İstanbul'dan SAS timleri, Ereğli limanına gelerek, inceleme yaptı.

İMHA BOŞ ARAZİDE YAPILACAK

Vinçle bir kamyona yüklenen mayın imha edilmek üzere Ereğli'nin Dağlar Mahallesindeki boş bir araziye götürüldü, Mayının yüklenmesi sırasında Ereğli Limanı trafiğe kapatıldı. Polis eskortuyla bölgeden uzaklaştırılan mayın, incelemenin ardından imha edilecek.

Mayının nereden geldiği konusunda araştırma yapılırken, balıkçılar bu tip olaylara karşı uyarıldı.