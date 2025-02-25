Zonguldak'ta buzlu yol sonunu getirdi! 97 yaşındaki adamdan acı haber

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta buzlu yol sonunu getirdi! 97 yaşındaki adamdan acı haber

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi, Çay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trajik olayda, 97 yaşındaki Ahmet Gedik, buzlu yolda dengesini kaybederek yere düştü.

Kar ve buzun etkisiyle kayganlaşan yolda yürümekte olan yaşlı adam, bir anda dengesini kaybetti ve yere yığıldı.

Olayı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, yere düşen Ahmet Gedik'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Elleri ve belden aşağısı yanan Gedik, ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Ahmet Gedik beyin travması sonucu hayatını kaybetti. 97 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Ahmet Gedik'in hayatını kaybetmesi, çevrede büyük üzüntü oluşturdu.

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