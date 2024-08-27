Zonguldak'ta cinnet geçiren genç tüm ailesini bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta cinnet geçiren genç tüm ailesini bıçakladı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakla yaralayıp kaçan zanlı yakalandı. Şüpheli O.Ş'nin psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, O.Ş, Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri B.S. ile İ.S'yi henüz belirlenemeyen nedenle bıçakladı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Emine S. ve İhsan S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay yerinden kaçan şüpheli O.Ş, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde kan bulunan bıçağı, apartmanın 100 metre yakınındaki çöp konteynırında buldu.

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Şüpheli O.Ş'nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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