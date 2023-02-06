Deprem Ereğli'de de hissedildi. Elektrikler kesildi

Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.7'lik depremden sonra, Gözpınar-Ekinözü'nde de ikinci bir deprem meydana geldi.

Kandilli tarafından depremin büyüklüğü 7.5 olarak açıkladı.

Depremin sarsıntısından Zonguldak Ereğli de etkilendi.

Meydana gelen depremin ardından Ereğli'nin bazı mahallelerinde elektrikler kesilirken, telefon hatlarında ise bir süre iletişim sağlanamadığı ifade edildi.