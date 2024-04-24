Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen narkotik operasyonunda M.S. ve O.T. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sonucunda ölümcül etkiye sahip olduğu değerlendirilen 225 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. M.S. ve O.T. isimli şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.S. ve O.T. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi