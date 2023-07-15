Zonguldak’ta Ege sahillerini aratmayacak görüntüler

Zonguldak’ta 27 dereceye yükselen sıcaklardan bunalan vatandaşlar halk plajına akın etti.

KAYNAK: İHA
Zonguldak’ta Ege sahillerini aratmayacak görüntüler

Zonguldak’ta termometrelerin 27 dereceyi göstermesinin ardından vatandaşlar halk plajı olan Kapuz Plajı'na yoğun ilgi gösterdi.

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Vatandaşlar sıcak havayı güneşlenerek ve denize girerek değerlendirdi.

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Oluşan yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman plajda oturacak yer kalmadı.

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Plaja gelen Murat Kılıç, “Deniz çok güzel temiz. Gayet iyi. Bugün hafta sonu olduğu için bayağı kalabalık. İnsanlarımız da sahili dolduruyor. Şu anda herhangi bir kirlilik yok. Deniz gayet temiz. İnsanlar denize gönül rahatlığı ile girebilir” dedi.

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