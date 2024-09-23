Zonguldak'ta eğitime ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak için turuncu uyarı yapmasının sonrasında Zonguldak Valiliği de il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Zonguldak'ta havanın yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan açıklamada "Zonguldak il genelinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır. denildi.