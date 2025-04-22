Zonguldak'ta gecekonduda yangın! Alevler arasında kalan yaşlı adam son anda kurtarıldı

Zonguldak'ta tek katlı bir gecekonduda çıkan yangının arasında kalan Ahmet Çakmak isimli yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay Ontemmuz Mahallesi Hüseyin Ekşi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yan tarafta bulunan 3 katlı binaya da ulaşan alevler maddi hasara neden oldu.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfiaye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

OTOPARK GÖREVLİSİ KURTARDI

Yangın sırasında dumanların arasında kalan Ahmet Çakmak isimli yaşlı vatandaşı Zonguldak Belediyesi'nde otopark görevlisi olan Hakan Bahadır kurtardı. Bahadır, yaşlı adamı sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.