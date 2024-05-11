Zonguldak’ta havalar soğudu sahiller boş kaldı

Hava sıcaklıklarının 5 derece birden düşmesiyle birlikte, kent merkezi ve sahil şeridi sessizliğe büründü.

Meteoroloji kaynaklarına göre, hava sıcaklıkları 15 derece civarına kadar geriledi. Hafta sonu eğlencelerinin vazgeçilmez adresi olan sahiller, soğuk havanın etkisiyle boş kaldı. Yerel halk, soğuk havanın yarın da devam edeceğini ancak hafta içinde güneşli günlerin geri döneceğini umuyor.

Soğuk havaların etkisiyle Zonguldak'ta yaşamın nasıl değiştiğini gözler önüne seren bu haber, kış mevsiminin yaklaştığını ve vatandaşların bu değişime nasıl tepki verdiğini yansıtıyor.