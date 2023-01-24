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İki otomobil çarpıştı araçlar hurdaya döndü: 3 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 08:55
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Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı araçlar hurdaya döndü

İki otomobil çarpıştı araçlar hurdaya döndü: 3 yaralı
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İHA

Kaza, Saltukova beldesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, liman tarafından Çaycuma istikametine gitmekte olan A.H.(24) yönetimindeki otomobil ile Çaycuma istikametinden köy yoluna gitmekte olan Y.A.(37)’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

İki araç çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönerken araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servisi ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar Y.A., A.H. ve O.Y. sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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