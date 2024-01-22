Zonguldak’ta işçiler maden ocağında mahsur kaldı

Gelik Beldesi’nde bulunan bir maden ocağında çalışan 22 yaşındaki Anıl Açıcı ve 26 yaşındaki Furkan Bahar, maden ocağındaki tavanın çökmesi nedeniyle içeride mahsur kaldı. Göçüğün arkasında kalan iki işçi, ocağın içinde bulunan haberleşme hattı vasıtasıyla yardım istedi. Kaza yerine, AFAD, sağlık, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan işçileri 11 saat süren çalışmanın ardından göçükten kurtarıldı. İşçilere ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, iki işçi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.