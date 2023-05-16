Zonguldak‘ta otomobil motorlu kuryeye çarptı

Kaza, Ereğli sahil yolu mevkisinde meydana geldi. Sahil yolunda sol şeritte hareket halinde olan C.A. hakimiyetindeki 67 ACF 257 plakalı Mazda markalı otomobil sürücüsü aynı istikametten sağ şeritte gelen A.B.K.’nin kullandığı 34 GCS 468 plakalı motosikleti fark etmedi.
Sağ şeride geçiş yapan otomobil sürücüsü C.A., dikkatsizliği nedeniyle motorlu kuryeye çarptı. Meydana gelen kazada kurye A.B.K. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Yerde yaralı halde yatan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)