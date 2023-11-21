Zonguldak’ta şiddetli fırtına: 200’e yakın ağaç devrildi, 300 mezar hasar gördü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi ile Düzce'de fırtınada devrilen ağaçların mezarlara zarar vermesi dolayısıyla çalışma başlatıldı.

KAYNAK: AA
Zonguldak’ta şiddetli fırtına: 200’e yakın ağaç devrildi, 300 mezar hasar gördü

Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede pazar günü etkili olan fırtına ve selin yol açtığı ağaç yıkımlarında mezarlar zarar gördü.

Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, afette zarar gören mezarlıklarda tespit çalışması başlattı.

Fırtına sonucu Şehir Mezarlığı ve Kestaneci Mezarlığı'nda ilk belirlemelere göre 200'e yakın ağaç devrildi, yaklaşık 300 mezarda hasar oluştu.

Ekipler yıkılan ağaçları kaldırma çalışmalarına başlarken Mezarlıklar Müdürlüğü ve Afet Yönetmeliği'ne göre tespit çalışması yapılıyor.

Ağaçlardaki tehlike nedeniyle mezarlıklara giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

Mezarlıkların eski haline gelmesi için belediye ve AFAD işbirliğiyle çalışma yürütülecek.

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DÜZCE

Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilerek şehir mezarlığına zarar veren ağaçlar iş makinesiyle kaldırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde hafta sonu etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, şehir mezarlığındaki ağaçların kökünden sökülerek devrilmesine yol açtı.

Mezarların üzerine devrilerek tahrip olmasına neden olan ağaçlar, iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. Mezarlık içinde tehlike arz eden ağaçların da alınacağı öğrenildi.

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