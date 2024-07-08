Zonguldak'ta suç makineleri yakalandı

Kaynak: İHA
Zonguldak'ta suç makineleri yakalandı

Zonguldak'ta emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 50 kişi yakalandı.

Suç makineleri yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, yakalanan kişilerden 13'ünün 0-5 yıl, 2'sinin ise 5-10 yıl arası hapis cezasına sahip olduğu belirtildi.

Operasyonlarda ayrıca 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 5 yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi.

Maden ocaklarında yapılan denetimlerde ise 23 ton kömür, 4 vinç, 105 metre ray ve 4 vagon gibi malzemeler kaçakçılık girişiminde ele geçirildi. Bu kapsamda 20 maden ocağı denetlenirken, 4 ihbar değerlendirilerek 8 kaçak maden ocağı da imha edildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında da önemli sonuçlar elde edildi. Bu dönemde 15 operasyon düzenlendi, 7 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltına alındı ve 6 kişi adli kontrol altına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 3 gram eroin, 13,5 gram skunk, 29 gram esrar, 11 adet sentetik kannabinoid, 26 kök kenevir, 2 kök kenevir, 1041 gram bonzai ve 64 gram bonzai hammaddesi bulunuyor.

Valilik açıklamasında, emniyet ve jandarma ekiplerinin huzur ve güven ortamını sağlamaya yönelik kararlı çalışmalarının aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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