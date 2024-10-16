Zonguldak'ta trafik kazası (16 Ekim 2024)

Edinilen bilgilere göre, kaza, Meydanbaşı Caddesi'nden Çarşı istikametine seyir halindeyken B.K. idaresindeki 67 AAZ 015 plakalı aracın, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan S.T.'ye çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen S.T. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı S.T., ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.