Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

İHA'nın haberine göre, Kaza, saat 14.35 sularında Sarıkorkmaz Mahallesi 1 No'lu Molla Ahmet sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 CTF 317 plakalı ticari aracın sürücüsü M. H. kırmızı ışık yandığı sırada emniyet kemerini düzeltmek için aracın kapısını açtı. Bu sırada iddiaya göre M. Y.'ın (22) kullandığı 34 FTK 538 plakalı motosiklet araçların arasından geçtiği sırada 34 CTF 317 plakalı ticari aracın kapısına çarptı. Çarpmanın şiddeti ile dengesini kaybeden motosiklet sürücü ışıkta bekleyen M.B.'e ait 40 AAJ 938 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü M.Y. ve arkasındaki yolcu Y.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki hastanelere sevk etti. Kazaya karışan araç sürücüleri M.H. ve M.B. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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