Zonguldak'ta trafoları su bastı: Şehrin 4 yerinde elektrikler kesildi

Zonguldak Valiliği, sel baskını sebebiyle şehrin 4 yerinde geçici olarak elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Zonguldak'ta trafoları su bastı: Şehrin 4 yerinde elektrikler kesildi

Zonguldak Valiliği, trafo merkezlerinin su altında kalması nedeniyle Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Karadeniz Ereğli'nin bir kısmına geçici olarak enerji verilemediğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle baraj kapaklarının açılacağı şeklinde sosyal mecralarda yapılan paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

"TRAFO MERKEZLERİ SU ALTINDA"

Bu paylaşımlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Trafo merkezlerinin su altında kalması nedeniyle Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Karadeniz Ereğli'nin bir kısmına geçici olarak enerji verilememektedir. Çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kentte yağışın devam edeceği uyarısı nedeniyle vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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