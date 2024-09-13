Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Eylül tarihleri arasında il merkezi, Kdz. Ereğli, Çaycuma, Devrek ve Alaplı ilçelerinde operasyonlar gerçekleşti.

Narkotik operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonlarda 147 gram uyuşturucu madde, 30 adet hap ve 16 mermi ele geçirildi. 11 şüpheliye "uyuşturucu veya madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan BK, A.Ç, MA ve SK isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, OD ve S.Ç. isimli 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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