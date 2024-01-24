Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu. Çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta jandarma ve polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Zonguldak’ın Ereğli, Devrek ve Çaycuma ilçelerinde yapılan operasyonlarda 61 gram esrar, 3 adet extacy hap, 18 adet lyrica sentetik hap, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatılırken, öte yandan aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda hakkında yakalama emri bulunan bir şüpheli yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.