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Ocak ayında vatandaşlar denize girdi

Zonguldak’ta havanın ısınmasıyla birlikte, vatandaşlar denize girdi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:44
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Zonguldak’ta vatandaşlar denize girdi

Ocak ayında vatandaşlar denize girdi
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Zonguldak’ta hava sıcaklığının 20 dereceye yükselmesinin ardından vatandaş sıcak havamın tadınız denize girerek geçirdi.

Zonguldak’ta Ocak ayına rağmen yazdan kalma bir gün yaşandı.

Hava sıcaklıkları 20 derecelere kadar yükseldi. Hava sıcaklığının 20 dereceye yükselmesinin ardından limanda bazı vatandaşlar denize girdi. Denizin serin sularına aldırış etmeyen vatandaş sıcak havanın tadını denize girerek geçirdi.

 

(Kaynak: İHA)

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