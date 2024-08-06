Zonguldak'ta yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta yangın

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan yangın ekiplerin yerinde müdahalesi ile söndürüldü.

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Sofular köyü Keloğlu Mahallesi'nde bu sabah erken saatlerde halen sebebi bilinmeyen bir yangın meydana geldi. İçerisi ahşap ile kaplı olan iki katlı bir binada çıkan yangın, Devrek İtfaiyesi'nin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangının ardından yapılan tespitlerde binanın kullanılamaz hale geldiği ortaya çıktı. Yangının çıktığı yere Orman İşletme ve Köy Hizmetleri ekipleri, Devrek İtfaiyesi'ne destek sağlayarak su takviyesinde bulundu. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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