Zonguldak’ta yardım kömürleri taş çıktı: Valilik yeniden dağıttı

Zonguldak’ta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere yardım amacıyla kömür dağıtıldı.

Ancak yetkililere, bazı aileler tarafından gelen kömür çuvallarının içinden taş çıktığı şikayeti bildirdi.

Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden gelen kömürleri paylaşarak, "Hep taş. Yoldaki mıcırları toplamışlar. Şu rezilliğe bakın. Valimize sesleniyoruz", "Taş yakın ısınmayın", "Alın taş yakın" diyerek, duruma tepki gösterdi.

Bir başka vatandaş ise tepkisini, "Zonguldak’tayız bir de. Kömürün harman olduğu yerdeyiz." ifadeleriyle dile getirdi.

İhbarlar üzerine valilik tarafından konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

İLAVE KÖMÜR DAĞITILDI



Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada dağıtılan kömürün, ‘kabul edilebilir düzeyin üstünde taş’ çıktığı ve ihtiyaç sahibi 70 haneye yeniden kömür verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Muhtarlarımız ve hak sahipleri tarafından vakfımıza yapılan müracaatlarda dağıtılan kömürlerde kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıktığı beyanlarıyla ilgili vakfımızca yerinde yapılan tespitlerle 70 haneye ilave aynı miktarda kömür verilmiştir. Kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıkan hak sahiplerinin kömürleri de yeniden verilecektir. Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup kömür tedarik noktasında yetkili olan kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.