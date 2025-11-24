TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 27 Ekim Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bu isimler içindeki en popüleri Süper Lig'de önemli maçları yöneten FIFA korkartlı hakem Zorbay Küçük'tü.

Arasında Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Süper Lig hakemi Küçük, bunun ardından kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla adliyede suç duyurusunda bulundu.

Bahis oynamadığını iddia eden Küçük'ün kimlik numarasıyla bahis hesabındaki telefon numarası ve hesap bilgileri uyuşmadı. Bunun üzerine PFDK 10 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada Küçük hakkındaki yargılamanın idari tedbir olmadan sürmesine karar verildiğini duyurdu. Kurul kararın dosya içindeki bilgi ve belgeler ile Küçük'ün sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek alındığını açıkladı. Bu karar Küçük'ün hakemlik kariyerine devam edebileceği anlamına geliyordu. Ancak FIFA kokartlı hakeme henüz görev verilmedi.

MASAK RAPORU KÜÇÜK'Ü YAKACAK MI?

TFF'nin bahis açıklamasından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, hem yasal hem de illegal bahisle ilgili inceleme başlattığını ve bu konuda MASAK, Interpol dahil birçok kurumdan destek aldığını açıkladı. Para hareketlerini inceleyen MASAK'ın hakem Zorbay Küçük ile ilgili bilgileri TFF'ye iletmesi bekleniyor. Bununla ilgili olarak gazeteci Tahir Kum'dan yeni bir iddia geldi. Sosyal medya platformundan açıklama yapan Kum şunları söyledi: "Savcılığa başvuran, ardından ilgili bahis sitesinden aldığı evraklarla PFDK tarafından tedbiri kaldırılan FIFA Hakemi Zorbay Küçük, MASAK raporuyla birlikte ciddi bir tehlike ile karşı karşıya… TFF, PFDK’daki yargılaması devam eden Küçük’le ilgili MASAK’tan gelecek raporun ardından dosyayı karar bağlayacak."

DEKONTLAR ORTAYA ÇIKTI

Kum, daha sonra Zorbay Küçük için ortaya çıkan banka dekontlarını paylaştı. Kum açıklamasına şöyle devam etti: "Bahisle ilgili 'tedbiri kaldırılan' FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük’ün MASAK raporunda 5000 TL’lik işlemi olduğunun ortaya çıkması gündemde bomba etkisi yarattı… Ancak bu işlemin futbol bahis oyununa ait olmadığı, Milli Piyango resmi sitesi üzerinden gerçekleşen 'On Numara' adlı piyango işlemi olduğu iddia edildi."

Zorbay Küçük hakkında PFDK süreci bu belgenin gelmesinden sonra tamamlanacak.