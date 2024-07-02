Zorla fuhuş yaptıran 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Zorla fuhuş yaptıran 3 kişi tutuklandı

Bursa'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran 3 şahıs mahkeme kararı ile tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş suçuna yer temin eden ve aracılık yapan şüphelilere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüphelinin fuhuş suçuna yer temin ettiği ve aracılık yaptığı tespit edilmesiyle harekete geçildi.

OPERASYON DETAYLARI

Operasyonda, S.S., T.Ö. ve M.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu ve 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

KURTARILAN MAĞDURLAR

Operasyon sonucunda zorla fuhuş yaptırılan 1'i Özbek vatandaşı olmak üzere 4 mağdur kadın kurtarıldı ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

ADLİ SÜREÇ

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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