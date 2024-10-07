Zorlu eğitimden başarıyla çıktılar, hedefleri 12'den vurdular

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde personellerimize yönelik 10 günlük “Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu” düzenlenmiştir.

“Eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker” şiarı ile hareket eden personelimiz ve eğitmenlerin “Eğitimde merhamet, vatana ihanettir” mantığı ile verilen zorlu eğitim sürecini tüm personellerimiz başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.” denildi.