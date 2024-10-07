Zorlu eğitimden başarıyla çıktılar, hedefleri 12'den vurdular

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zorlu eğitimden başarıyla çıktılar, hedefleri 12'den vurdular

Erzurum’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde personele "Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu” düzenlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde personellerimize yönelik 10 günlük “Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu” düzenlenmiştir.

aw303254-05.jpg

“Eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker” şiarı ile hareket eden personelimiz ve eğitmenlerin “Eğitimde merhamet, vatana ihanettir” mantığı ile verilen zorlu eğitim sürecini tüm personellerimiz başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.” denildi.

aw303254-04.jpg

Son Haberler
Aman dikkat! Evden gelir elde etmek isteyenlere yeni tuzak
Aman dikkat! Evden gelir elde etmek isteyenlere yeni tuzak
Beyoğlu'nda 3 katlı binada çökme! 3 otomobil zarar gördü
Beyoğlu'nda 3 katlı binada çökme! 3 otomobil zarar gördü
Olukpınar köyü halkından orman ve doğa talanı isyanı
Olukpınar köyü halkından orman ve doğa talanı isyanı
CHP'li Ömer Fethi Gürer: “Vatandaş bankalara 3,4 trilyon TL borçlu”
CHP'li Ömer Fethi Gürer: “Vatandaş bankalara 3,4 trilyon TL borçlu”
Ataması yapılmayan öğretmenler Ankara’da eylem yaptı
Ataması yapılmayan öğretmenler Ankara’da eylem yaptı