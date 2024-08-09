Zorlu Trabzon için sessiz kalmadı

Zorlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Galatasaray formasıyla tribünlere gelerek Trabzonspor’a destek veren iki kadın taraftara yapılan kabul edilemez muameleye karşı sessiz kalmadı.

Zorlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Trabzonspor - Rapid Wien karşılaşmasında Galatasaray formasıyla tribünlere destek vermeye gelen iki kadın taraftarımıza yönelik sergilenen saygısız tavır, bizleri derinden yaralamıştır. Bu tür davranışlar, Trabzonspor taraftarının büyüklüğüne ve şehrimizin köklü misafirperverlik geleneğine yakışmaz.

Değerli Galatasaraylı kardeşlerimizden özür diliyor ve kendilerini Ortahisar Belediyesi’nde şehrimiz adına misafir etmekten büyük onur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Unutulmamalıdır ki Trabzonspor, fair play ruhunu her zaman en üst seviyede tutan bir kulüptür ve bu ruh, takımımızı daha da güçlü kılacaktır.