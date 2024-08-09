Zorlu Trabzon için sessiz kalmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Zorlu Trabzon için sessiz kalmadı

Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Zorlu, dün akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanan Trabzonspor-Rapid Wien karşılaşmasında yaşanan tatsız olaya tepki gösterdi.

Zorlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Galatasaray formasıyla tribünlere gelerek Trabzonspor’a destek veren iki kadın taraftara yapılan kabul edilemez muameleye karşı sessiz kalmadı.

Zorlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Trabzonspor - Rapid Wien karşılaşmasında Galatasaray formasıyla tribünlere destek vermeye gelen iki kadın taraftarımıza yönelik sergilenen saygısız tavır, bizleri derinden yaralamıştır. Bu tür davranışlar, Trabzonspor taraftarının büyüklüğüne ve şehrimizin köklü misafirperverlik geleneğine yakışmaz.

Değerli Galatasaraylı kardeşlerimizden özür diliyor ve kendilerini Ortahisar Belediyesi’nde şehrimiz adına misafir etmekten büyük onur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Unutulmamalıdır ki Trabzonspor, fair play ruhunu her zaman en üst seviyede tutan bir kulüptür ve bu ruh, takımımızı daha da güçlü kılacaktır.

Son Haberler
Macaristan'dan Yunanistan'ı çıldırtan hamle. KKTC Meclis Başkanı AB üyesi Macaristan Parlamentosu'nda konuştu Gündem
Macaristan'dan Yunanistan'ı çıldırtan hamle. KKTC Meclis Başkanı AB üyesi Macaristan Parlamentosu'nda konuştu
Manchester City, Yamashita'yı kadrosuna kattı Spor
Manchester City, Yamashita'yı kadrosuna kattı
Sultan köyünde yangın çıktı. 3 kişi dumandan etkilendi Yerel Haberler
Sultan köyünde yangın çıktı. 3 kişi dumandan etkilendi
5 metrelik BMW'den 25 adet üretilecek. Koleksiyonerler şimdiden sıraya girdi Otomotiv
5 metrelik BMW'den 25 adet üretilecek. Koleksiyonerler şimdiden sıraya girdi
Mahfi Eğilmez çok daha yüksek olacak diye açıkladı. Herkes hesabını buna göre yapsın Ekonomi
Mahfi Eğilmez çok daha yüksek olacak diye açıkladı. Herkes hesabını buna göre yapsın
Mikrodalgalarda gizlenen mikroplar keşfedildi Bilim
Mikrodalgalarda gizlenen mikroplar keşfedildi