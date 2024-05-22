Zorlu'da Zorlu'ya İsrail protestosu. Gençler yaka paça dışarı atıldı

Ünlü iş insanı Ahmet Nazif Zorlu’nun sahibi olduğu Zorlu Holding, İstanbul’da bir grup genç tarafından protesto edildi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Zorlu Center Alışveriş Merkezi’nde meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre Zorlu Holding, İsrail’le sürdürdüğü elektrik üretim santrallerindeki ortaklığını sonlandırmadığı gerekçesiyle bir grup genç tarafından protesto edildi.

Kendilerini “Özgür Filistin için bir gençlik hareketi” olarak tanımlayan protestocular, o anları “Filistin İçin Bin Genç” adlı sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ticaret ya kesilecek ya kesilecek! Soykırım sürerken İsrail’e elektrik sağlayan bu şatafatlı alışveriş merkezinin sahibi Nazif Zorlu İşgalciye elektrik sağlamaktan vazgeç! İşbirliğine devam ettikçe, elimiz yakanda olacak! Nehirden denize özgür Filistin!"

ÖZEL GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

AVM içinde İsrail karşıtı sloganlar atan grubu özel güvenlik ekipleri tarafından AVM’den dışarı çıkarıldı.

ZORLU HOLDİNG PROTESTOLARIN HEDEFİNDE

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılardan sonra boykot çağırısı yapılan firmalardan birisi olan Zorlu Holding, daha önce de 28 Ocak 2024’te protestocuların hedefi olmuştu.

İsrail’de yaptığı elektrik yatırımı ile İsrail’in elektrik ihtiyacını yüzde 6’sını karşılayan Holding’e yönelik, “Filistin İçin Bin Genç” adlı sosyal medya hesabından protesto çağrısı yapılmış, AVM önünde toplanan onlarca kişi yapılan anlaşmanın iptal edilmesini istemişti.

“İşbirlikçi Zorlu, soykırımcı İsrail” diye slogan atarak Zorlu Holding’e ait Zorlu Center adlı AVM’de İsrail’i protesto etmek isteyen gruba polis müdahale ederek gözaltına almıştı.

ZORLU’NUN İSRAİL’E DEV YATIRIMI GÜNDEMDE

Türkiye’deki Yahudi gazetesi Şalom’un 2014 yılındaki haberine göre Zorlu Enerji Grubu’nun İsrailli ortakları ile 1,2 milyar dolar yatırım ile Aşkelon’da 70 dönüm arazi üzerine kurduğu, 840 MW kapasiteli Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, İsrail’in enerji ihtiyacının yüzde 6’sını tek başına karşılıyor.

Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, o tarihte yatırıma ilişkin yaptığı açıklamada toplam 1015 MW kapasiteyle İsrail’in enerjisinin yüzde 7’sini 25 yıl boyunca Zorlu Holding tarafından sağlanacağını açıklamıştı.