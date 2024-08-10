Zorunlu trafik sigortasında azami prim artışı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artışı belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, zorunlu trafik sigortasında azami prim artışını açıkladı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yayımladığı yeni genelgeye göre, zorunlu trafik sigortası primlerinde eylül ayında yüzde 2'lik bir artış yapılacak. Bu karar, 2007 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esaslarını düzenleyen yönetmeliğin geçici 11. maddesine dayanıyor.

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Söz konusu yönetmelik, farklı araç grupları ve kullanım türlerine göre belirlenen azami prim oranlarının, her yıl belirli bir yüzde ile artırılmasını öngörüyor. SEDDK'nın belirlemesiyle, eylül ayından itibaren geçerli olacak bu yeni prim oranları, sigorta sektöründe önemli bir değişikliği işaret ediyor. 1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlanacak olan bu düzenleme, sigorta sahipleri ve sektör profesyonelleri tarafından dikkatle takip edilecek.

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