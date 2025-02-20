Zuckerberg, DEI programını sonlandırdı

Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan tarafından kurulan CZI, artık iç DEI programlarına ve sosyal savunuculuk fonlarına bütçe ayırmayacak. Daha önce ırksal eşitlik ve göç reformlarına yönelik hibeler sağlayan vakıf, bu destekleri keserek fonlarını biyoloji ve AI alanlarına yönlendireceğini açıkladı.

CZI’nin COO’su Marc Malandro, çalışanlara gönderdiği e-postada, “Değişen düzenleyici ve hukuki ortam göz önüne alındığında, artık Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık ve Erişilebilirlik (DEIA) ekibimiz olmayacak” ifadelerini kullandı.

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BİLİMSEL HİBELER VE ÇEŞİTLİLİK PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

Vakfın DEI kapsamında sunduğu Science Diversity Leadership Awards da bu karardan etkilendi. Çeşitli araştırmacılara 1.5 milyon dolar hibe sağlayan program iptal edilirken, işe alımda çeşitliliği teşvik eden Diverse Slate Practice uygulaması da kaldırıldı.

Bu karar, vakfın önceki açıklamalarıyla tamamen çelişiyor. Meta’nın DEI programlarını sonlandırmasının ardından bazı çalışanlar, CZI’nin de aynı yolu izleyip izlemeyeceğini sorgulamıştı. Şubat ayında CZI İnsan Kaynakları Başkanı Mark Gundacker, Meta’daki değişikliklerin kendi operasyonlarını etkilemeyeceğini söylemişti. Ancak sadece birkaç hafta sonra CZI’nin yön değiştirdiği ortaya çıktı.

Malandro, kararın CZI’nin “bilim hayırseverliği” misyonuyla uyumlu hale gelmesi için alındığını vurguladı. Ancak vakfın bu geri adımı, DEI’ye önem veren çalışanlar ve destekçiler arasında hayal kırıklığı yarattı.