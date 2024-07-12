Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı nedir?

Züğürtlük zadeliği bozar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Maddi yetersizliklerin bireylerin haysiyetini, onurunu ve saygınlığını olumsuz etkileyebileceğini vurgular.

Ekonomik sıkıntıların sadece fiziksel ihtiyaçları karşılamada zorluk yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda bireylerin psikolojik ve sosyal durumlarını da tehdit edebileceğini belirtir. Maddi zorluklar, insanları toplum içindeki yerlerinden ve özsaygılarından uzaklaştırabilir, hatta ilişkilerini bile etkileyebilir.

ZÜĞÜRTLÜK ZADELİĞİ BOZAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Özel okula çocuğu gönderemedik diye güzel bölüm kazanamaz dediler, züğürtlük zadeliği ancak böyle bozar"